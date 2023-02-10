У ніч на 10 лютого окупанти завдали 17 ударів по Запоріжжю

Загарбники влаштували вночі масовану атаку

У ніч проти 10 лютого окупанти завдали наймасовішої атаки по Запоріжжю. Всього за годину у місті 17 "прильотів".

Про це у своєму Telegram розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Наслідки атаки ворога

За інформацією Анатолія Куртєва, сьогодні окупанти влаштували наймасовішу атаку для міста з початку повномасштабного вторгнення. Всього за годину у Запоріжжі 17 "прильотів".

Наразі відомо про влучання в об'єкт критичної інфраструктури міста, наслідки з'ясовуються.

"Це все, на що здатна ця армія мразот — обстрілювати спляче місто і бити по нашій інфраструктурі. Але нас не зламати. Тримаймося", — написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Окрім того, напередодні російські загарбники 39 разів атакували Херсонську область. Внаслідок чого троє цивільних людей загинули. Ще четверо жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них — 15-річний підліток.

Раніше стало відомо, що у Херсоні зараз проживає 60 тисяч людей із 300 тисяч, які тут мешкали до 24 лютого 2022 року. Близько 100 тисяч людей виїхало під час окупації та після початку обстрілів

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що окупанти розгорнули у Запорізькій області мобільний крематорій. Загарбники вже у традиційний для себе спосіб намагаються приховати справжню кількість загиблих солдатів.