В ночь на 10 февраля оккупанты нанесли 17 ударов по Запорожью

Захватчики устроили ночью массированную атаку

В ночь на 10 февраля оккупанты нанесли самую массовую атаку по Запорожью. Всего за час в городе 17 "прилетов".

Об этом в своем Telegram рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Последствия атаки врага

По информации Анатолия Куртева, сегодня оккупанты устроили самую массовую атаку для города с начала полномасштабного вторжения. Всего за час в Запорожье 17 "прилетов".

Пока известно о попадании в объект критической инфраструктуры города, последствия выясняются.

"Это все, на что способна эта армия мразей — обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломать. Держимся", — написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Кроме того, накануне российские захватчики 39 раз атаковали Херсонскую область. В результате чего трое гражданских людей погибли. Еще четверо жителей области получили ранения разной степени тяжести, среди них 15-летний подросток.

Ранее стало известно, что в Херсоне сейчас проживает 60 тысяч человек из 300 тысяч, проживавших здесь до 24 февраля 2022 года. Около 100 тысяч человек уехали во время оккупации и после начала обстрелов.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что оккупанты развернули в Запорожской области мобильный крематорий. Захватчики уже традиционным для себя способом пытаются скрыть настоящее количество погибших солдат.