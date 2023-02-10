В ночь на 10 февраля оккупанты нанесли 17 ударов по Запорожью

Самая большая атака с момента вторжения: оккупанты нанесли 17 ударов по Запорожью
В ночь на 10 февраля оккупанты нанесли самую массовую атаку по Запорожью. Всего за час в городе 17 "прилетов".
Об этом в своем Telegram рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
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Последствия атаки врага
По информации Анатолия Куртева, сегодня оккупанты устроили самую массовую атаку для города с начала полномасштабного вторжения. Всего за час в Запорожье 17 "прилетов".
Пока известно о попадании в объект критической инфраструктуры города, последствия выясняются.
"Это все, на что способна эта армия мразей — обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломать. Держимся", — написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Кроме того, накануне российские захватчики 39 раз атаковали Херсонскую область. В результате чего трое гражданских людей погибли. Еще четверо жителей области получили ранения разной степени тяжести, среди них 15-летний подросток.
Ранее стало известно, что в Херсоне сейчас проживает 60 тысяч человек из 300 тысяч, проживавших здесь до 24 февраля 2022 года. Около 100 тысяч человек уехали во время оккупации и после начала обстрелов.
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что оккупанты развернули в Запорожской области мобильный крематорий. Захватчики уже традиционным для себя способом пытаются скрыть настоящее количество погибших солдат.