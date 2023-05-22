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Наєв пояснив, чому РФ не атакує Україну з території Білорусі

22 травня 2023 16:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Наєв пояснив, чому РФ не атакує Україну з території Білорусі
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наразі з території Білорусі немає зльотів літаків та безпілотників, тому що керівництво Білорусі обмежило свою співпрацю з Росією через її невдачі в Україні. 

Про це розповів Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю Укрінформ.

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За словами Наєва, зараз нічого не літає з Білорусі тому, що після невдалого вторгнення армії Росії з території Білорусі, наступних невдач на нашому сході та півдні керівництво Білорусі обмежило свою співпрацю з Росією до постачання озброєння, боєприпасів, а також надання полігонів для підготовки мобілізованих.

"Але, не слід забувати, що у грудні 1999 року, між Росією та Білоруссю було укладено договір про створення "Союзної держави", яка мала на меті об’єднання обох країн. З метою перевірки можливості спільного застосування авіаційного угруповання Росії та Білорусі проводилося спільне патрулювання її повітряного простору, в тому числі, щоб показати країнам НАТО готовність до дій у відповідь", — нагадав командувач.

Він зазначив, що до 6 квітня цього року на території Білорусі перебували три літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". А на даний час, на території Білорусі все ще залишається 13 літаків: Су-34 — вісім одиниць, Су-30СМ — три одиниці, Су-24МР — дві одиниці. Також спостерігається 12 гелікоптерів Мі-8, Мі-24, Мі-28Н повітряно-космічних сил Росії.

Нагадаємо, вночі проти 22 травня російські окупанти вкотре атакували Україну. Зокрема, наймасованіший удар від початку війни пережив Дніпро. Загалом по регіону було випущено 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів Shahed-136/131.

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