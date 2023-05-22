Ракетна атака на Дніпро 22 травня: куди попали

Наслідки ракетної атаки на Дніпро 22 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Mykhailo Moskalenko

В ніч на понеділок, 22 травня, Росія масовано атакувала Дніпропетровщину та місто Дніпро. Загалом по регіону було випущено 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів Shahed-136/131. Удари були націлена на військові та інфраструктурні об’єкти міста. Повітряна тривога тривала близько трьох годин.

Новини.LIVE детально проаналізували атаку.

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За офіційними даними, вночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти міста Дніпро. Всього ворог випустив 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів Shahed-136/131.

Повітряна атака на Україну 22 травня 2023 року. Фото: ФБ Повітряні війська

Із них:

4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму;

5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.

20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

Сили протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках знищили 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу Shahed.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив, що Дніпро атакували з різних боків різними типами озброєнь. І якщо ВПО успішно збила всі дрони та крилаті ракети, то проти балістичних ракет у Повітряних військ недостаньо ефективних засобів. А ті, що є в Україні, не можуть перекрити всі необхідні напрямки та обʼєкти критичної інфраструктури.

ЗРК Patriot. Фото: Oleksij Reznikov/Twitter

"Маємо системи Patriot на бойовому чергуванні, але, зрозуміло, що цього вкрай недостатньо, щоб перекрити усі необхідні нам напрямки. Ми бачили, як Patriot працював на Київщині (в ніч на 16 травня. — Ред.), як він відбив всі Кинджали та до 10 балістичних ракет", — уточнив Ігнат.

За його словами, наразі ворог запускає по Україні по одній-дві ракети з одного стратегічного бомбардувальника. Хоча дані літаки можуть нести в рази більше ракет.

Російський винищувач Су-34. Фото: росЗМІ

"І не треба сподіватися, що літаки у росіян почнуть розвалюватися. Росія є виробником бомбардувальником. Ракети запускаються з Каспію, щоби у випадку чогось, впали в море, а не на голови росіян, як це вже бувало. Коли матимемо F-16, це буде попередженням для ворога, що підлітати як до наших кордонів, так і до зон пуску — є небезпечно", — уточнив Ігнат.

Що саме російські ракети пошкодили в Дніпрі

Загалом в ніч на 22 травня у Дніпрі пролунало щонайменше 20 вибухів. Це був найпотужніший удар по місту з початку війни, оскільки здійснювався різними типами ракет одночасно.

"Фашисти. Терористи. Нелюди. Але, дякуючи Силам оборони, ми витримали атаку", — наголосив у своєму телеграм-каналі очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Наслідки російського обстрілу в Дніпрі. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу в Дніпрі. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу в Дніпрі. Фото: ДСНС 1 / 3

Пізніше він оприлюднив список ушкоджень. За його словами, обстеження території все ще продовжується, але наразі вже можна сказати про таке:

У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки — пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси.

Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені 3 будівлі.

В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БпЛА. Виявили там й уламки ракети.

Постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років — у лікарні.

Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще — дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто.

Наслідки ракетного удару 22 травня. Фото: REUTERS/Mykhailo Moskalenko

Росія продовжить ракетні удари по Україні

Ворогу не дає спокою ППО і він намагається виснажити його наявними повітряними засобами на конкретних напрямках, — додала в ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Вони зосередились на конкретних напрямках, вимірюватимуть його, з яких боків він може бути захищений, а де може бути пропущений удар", — наголосила Гуменюк.

В оперативному командуванні "Південь" також наголосили, що наразі на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 2 ракетоносії. Загальний залп яких може сягати 12 "Калібрів".

Рівень ракетної небезпеки також дуже високий через активності стратегічної і тактичної авіації ворога та ракети у Чорному морі.