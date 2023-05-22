Наев объяснил, почему РФ не атакует Украину с территории Беларуси

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: google.com

Сейчас с территории Беларуси нет взлетов самолетов и беспилотников, потому что руководство Беларуси ограничило свое сотрудничество с Россией из-за неудач в Украине.

Об этом рассказал Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Укринформ.

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По словам Наева, сейчас ничего не летает из Беларуси потому, что после неудачного вторжения армии России с территории Беларуси последующих неудач на нашем востоке и юге руководство Беларуси ограничило свое сотрудничество с Россией до поставки вооружения, боеприпасов, а также предоставления полигонов для подготовки мобилизованных.

"Но, не следует забывать, что в декабре 1999 года, между Россией и Беларусью был заключен договор о создании "Союзного государства", целью которого было объединение обеих стран. С целью проверки возможности совместной применения авиационной группировки России и Беларуси проводилась совместная патрулирование ее воздушного пространства, в том числе, чтобы показать странам НАТО готовность к ответным действиям", — напомнил командующий.

Он отметил, что до 6 апреля этого года на территории Беларуси находились три самолета МиГ-31К, являющиеся носителями аэробалистических ракет "Кинжал". А в настоящее время на территории Беларуси все еще остается 13 самолетов: Су-34 — восемь единиц, Су-30СМ — три единицы, Су-24МР — две единицы. Также наблюдается 12 вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28Н воздушно-космических сил России.

Напомним, ночью против 22 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. В частности, самый массированный удар с начала войны пережил Днепр. Всего по региону было выпущено 16 ракет разных типов и 20 ударных дронов Shahed-136/131.