Наєв розповів, як зміцнюють охорону кордону на Волинському напрямку
Командувач Об'єднаних військових сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про заходи зі зміцнення охорони та оборони державного кордону на Волинському напрямку. За його словами, територія щільно замінована, а також там є природні перешкоди.
Про це Сергій Наєв розповів у своєму Telegram-каналі.
Зміцнення кордону на Волинському напрямку
За словами Наєва, на кордоні організовано моніторинг ситуації по той бік, посилено бойову службу та ведення розвідки.
"Державний кордон України щільно замінований і в поєднанні з природними перешкодами створює зони непрохідності для ворожих сил", — додав Наєв.
Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що у Білорусі розташовується до 6,5 тисячі бойовиків ПВК "Вагнер". Наявність угруповання в Білорусі є небезпекою, проте, якщо вони створять спеціальні або диверсійні групи чи почнуть активні дії, це стане загрозою.
Також ми писали, що українські військові 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як ефектно б'ють по російських окупантах. Ворог покинув свої позиції та почав утікати.