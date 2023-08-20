Наєв розповів, як зміцнюють охорону кордону на Волинському напрямку

Український військовий поряд з кордоном. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Командувач Об'єднаних військових сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про заходи зі зміцнення охорони та оборони державного кордону на Волинському напрямку. За його словами, територія щільно замінована, а також там є природні перешкоди.

Про це Сергій Наєв розповів у своєму Telegram-каналі.

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За словами Наєва, на кордоні організовано моніторинг ситуації по той бік, посилено бойову службу та ведення розвідки.

"Державний кордон України щільно замінований і в поєднанні з природними перешкодами створює зони непрохідності для ворожих сил", — додав Наєв.

Український військовий на кордоні. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Кордон на Волинському напрямку. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Українські військові на кордоні. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Український військовий на кордоні. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що у Білорусі розташовується до 6,5 тисячі бойовиків ПВК "Вагнер". Наявність угруповання в Білорусі є небезпекою, проте, якщо вони створять спеціальні або диверсійні групи чи почнуть активні дії, це стане загрозою.

Також ми писали, що українські військові 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як ефектно б'ють по російських окупантах. Ворог покинув свої позиції та почав утікати.