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Наев рассказал, как укрепляют охрану границы на Волынском направлении

20 августа 2023 12:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Наев рассказал, как укрепляют охрану границы на Волынском направлении
Украинский военный рядом с границей. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий Объединенными военными силами Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о мерах по укреплению охраны и обороны государственной границы на Волынском направлении. По его словам, территория плотно заминирована, а также там есть природные препятствия.

Об этом Сергей Наев рассказал в своем Telegram-канале.

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По словам Наева, на границе организован мониторинг ситуации по ту сторону, усилена боевая служба и ведение разведки.

"Государственная граница Украины плотно заминирована и в сочетании с природными препятствиями создает зоны непроходимости для вражеских сил", — добавил Наев.

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Украинский военный на границе. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU
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Граница на Волынском направлении. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU
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Украинские военные на границе. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU
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Украинский военный на границе. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что в Беларуси располагается до 6,5 тысячи боевиков ЧВК "Вагнер". Наличие группировки в Беларуси представляет опасность, однако, если они создадут специальные или диверсионные группы или начнут активные действия, это станет угрозой.

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