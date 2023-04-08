Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Наєв розповів про готовність Сил оборони на кордоні з білоруссю arrow

Наєв розповів про готовність Сил оборони на кордоні з білоруссю

8 квітня 2023 10:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сергій Наєв. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сили оборони та безпеки у північній операційній зоні перебувають у постійній бойовій готовності та завжди готові до адекватного реагування. Українські військовослужбовці працюють цілодобово, не зважаючи на погодні умови.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Читайте також:

Яка ситуація біля кордонів з рф та білоруссю

Зазначається, що ситуація в Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Наші воїни сповна її використовують задля подальшого зміцнення оборонних рубежів та позицій.  

Зокрема, триває нарощування системи інженерних загороджень в областях, які межують із білоруссю та росією. Створюються протитанкові мінні поля на танкодоступних ділянках місцевості та ймовірних шляхах висування противника вглиб нашої території, а це — дороги, лісові смуги, мости, лінії електропередач тощо. 

"Лише цього тижня інженерними підрозділами облаштовані декілька десятків мінних полів з використанням понад шість тисяч протитанкових мін. Прорито понад сім тисяч метрів протитанкових ровів та траншей. Усі позиції обшиваються деревиною для більш ефективного виконання завдань нашими воїнами", — розповів Наєв.

Він також додав, що українські військовослужбовці працюють цілодобово, не зважаючи на погодні умови.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з білоруссю українські прикордонники встановили великий проєктор і показують "колегам" наслідки ракетних ударів, які здійснювалися, зокрема, ракетами, запущеними з білорусі. 

Проєктор, що транслює відео на білборд, встановили в Житомирській області на колишньому прикордонному переході Нова Рудня (Виступовичі).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB