Наєв розповів про готовність Сил оборони на кордоні з білоруссю

Сергій Наєв. Фото: google.com

Сили оборони та безпеки у північній операційній зоні перебувають у постійній бойовій готовності та завжди готові до адекватного реагування. Українські військовослужбовці працюють цілодобово, не зважаючи на погодні умови.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Зазначається, що ситуація в Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Наші воїни сповна її використовують задля подальшого зміцнення оборонних рубежів та позицій.

Зокрема, триває нарощування системи інженерних загороджень в областях, які межують із білоруссю та росією. Створюються протитанкові мінні поля на танкодоступних ділянках місцевості та ймовірних шляхах висування противника вглиб нашої території, а це — дороги, лісові смуги, мости, лінії електропередач тощо.

"Лише цього тижня інженерними підрозділами облаштовані декілька десятків мінних полів з використанням понад шість тисяч протитанкових мін. Прорито понад сім тисяч метрів протитанкових ровів та траншей. Усі позиції обшиваються деревиною для більш ефективного виконання завдань нашими воїнами", — розповів Наєв.

Він також додав, що українські військовослужбовці працюють цілодобово, не зважаючи на погодні умови.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з білоруссю українські прикордонники встановили великий проєктор і показують "колегам" наслідки ракетних ударів, які здійснювалися, зокрема, ракетами, запущеними з білорусі.

Проєктор, що транслює відео на білборд, встановили в Житомирській області на колишньому прикордонному переході Нова Рудня (Виступовичі).