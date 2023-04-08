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Українські військові знищили дві ворожі самохідні установки 2С9 "Нона" під Бахмутом

8 квітня 2023 10:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Самохідна установка 2С9 "Нона"/Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові знищили дві російські самохідні установки 2С9 "Нона". Бійцям вдалося це зробити під Бахмутом Донецької області.

Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker.

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Деталі

Ворожу техніку знищили в селі Кліщіївка Донецької області. 

Українські військові, що тримають оборону на цьому напрямку фронту, уразили самохідні установки артилерійським вогнем.

По російських окупантах працювали бійці 128-го батальйону територіальної оборони спільно з тактичною групою "Адам".

Першу "Нону" вдалося знищити тоді, коли росіяни розмістили її біля дороги неподалік від зруйнованих будинків.

Украинские бойцы уничтожили две российские "Ноны"

БпЛА України виявив її та навів артилерію, яка знищила "Нону". Після влучання пролунав потужний вибух та розпочалася пожежа.

Украинские бойцы уничтожили две российские "Ноны"

Ще одну самохідну установку знищили також у селі Кліщіївка. Загарбники розмістили її біля будівлі та замаскували гілками дерев.

Украинские бойцы уничтожили две российские "Ноны"

"Маскування" не завадило українській аеророзвідці виявити артилерійську установку. Її також було знищено. 

Один снаряд вибухнув близько від російської техніки, що призвело до початку пожежі та до повного знищення установки.

Украинские бойцы уничтожили две российские "Ноны"

Нагадаємо, українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52 на сході. Внаслідок атаки загинув увесь екіпаж противника.

Також ми писали, що в Донецькій області підрозділ протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ліквідував російський літак. Ціллю десантників став штурмовик Су-25 "Грач".

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