Українські військові знищили дві ворожі самохідні установки 2С9 "Нона" під Бахмутом
Українські військові знищили дві російські самохідні установки 2С9 "Нона". Бійцям вдалося це зробити під Бахмутом Донецької області.
Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker.
Деталі
Ворожу техніку знищили в селі Кліщіївка Донецької області.
Українські військові, що тримають оборону на цьому напрямку фронту, уразили самохідні установки артилерійським вогнем.
По російських окупантах працювали бійці 128-го батальйону територіальної оборони спільно з тактичною групою "Адам".
Першу "Нону" вдалося знищити тоді, коли росіяни розмістили її біля дороги неподалік від зруйнованих будинків.
#Ukraine: Another Russian 2S9 Nona 120mm self-propelled mortar was destroyed by the Ukrainian 128th Territorial Defence Battalion in Klishchiivka near Bakhmut, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/aVFSK6k2nI— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 7, 2023
БпЛА України виявив її та навів артилерію, яка знищила "Нону". Після влучання пролунав потужний вибух та розпочалася пожежа.
Ще одну самохідну установку знищили також у селі Кліщіївка. Загарбники розмістили її біля будівлі та замаскували гілками дерев.
"Маскування" не завадило українській аеророзвідці виявити артилерійську установку. Її також було знищено.
#Ukraine: Yet another 2S9 Nona 120mm self-propelled mortar was destroyed by the Ukrainian 128th Territorial Defence Battalion and the tactical group "Adam" in Klishchiivka near Bakhmut, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/3lSn4KcIbU— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 7, 2023
Один снаряд вибухнув близько від російської техніки, що призвело до початку пожежі та до повного знищення установки.
Нагадаємо, українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52 на сході. Внаслідок атаки загинув увесь екіпаж противника.
Також ми писали, що в Донецькій області підрозділ протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ліквідував російський літак. Ціллю десантників став штурмовик Су-25 "Грач".