Українські військові знищили дві ворожі самохідні установки 2С9 "Нона" під Бахмутом

Самохідна установка 2С9 "Нона"/Фото: росЗМІ

Українські військові знищили дві російські самохідні установки 2С9 "Нона". Бійцям вдалося це зробити під Бахмутом Донецької області.

Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker.

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Ворожу техніку знищили в селі Кліщіївка Донецької області.

Українські військові, що тримають оборону на цьому напрямку фронту, уразили самохідні установки артилерійським вогнем.

По російських окупантах працювали бійці 128-го батальйону територіальної оборони спільно з тактичною групою "Адам".

Першу "Нону" вдалося знищити тоді, коли росіяни розмістили її біля дороги неподалік від зруйнованих будинків.

#Ukraine: Another Russian 2S9 Nona 120mm self-propelled mortar was destroyed by the Ukrainian 128th Territorial Defence Battalion in Klishchiivka near Bakhmut, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/aVFSK6k2nI — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 7, 2023

БпЛА України виявив її та навів артилерію, яка знищила "Нону". Після влучання пролунав потужний вибух та розпочалася пожежа.

Ще одну самохідну установку знищили також у селі Кліщіївка. Загарбники розмістили її біля будівлі та замаскували гілками дерев.

"Маскування" не завадило українській аеророзвідці виявити артилерійську установку. Її також було знищено.

#Ukraine: Yet another 2S9 Nona 120mm self-propelled mortar was destroyed by the Ukrainian 128th Territorial Defence Battalion and the tactical group "Adam" in Klishchiivka near Bakhmut, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/3lSn4KcIbU — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 7, 2023

Один снаряд вибухнув близько від російської техніки, що призвело до початку пожежі та до повного знищення установки.

Нагадаємо, українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52 на сході. Внаслідок атаки загинув увесь екіпаж противника.

Також ми писали, що в Донецькій області підрозділ протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ліквідував російський літак. Ціллю десантників став штурмовик Су-25 "Грач".