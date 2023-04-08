Наев рассказал о готовности Сил обороны на границе с беларусью

Сергей Наев. Фото: google.com

Силы обороны и безопасности в северной операционной зоне находятся в постоянной боевой готовности и всегда готовы к адекватному реагированию. Украинские военнослужащие работают круглосуточно, несмотря на погодные условия.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Ситуация в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая. Наши воины ее полностью используют для дальнейшего укрепления оборонных рубежей и позиций.

В частности, продолжается наращивание системы инженерных заграждений в областях, граничащих с беларусью и россией. Создаются противотанковые минные поля на танкодоступных участках местности и возможных путях выдвижения противника вглубь нашей территории, а это дороги, лесные полосы, мосты, линии электропередач и т.д.

"Только на этой неделе инженерными подразделениями обустроены несколько десятков минных полей с использованием более шести тысяч противотанковых мин. Прорыто более семи тысяч метров противотанковых рвов и траншей. Все позиции обшиваются древесиной для более эффективного выполнения задач нашими воинами", — рассказал Наев.

Он также добавил, что украинские военнослужащие работают круглосуточно, несмотря на погодные условия.

Напомним, недавно на границе с беларусью украинские пограничники установили крупный проектор и показывают "коллегам" последствия ракетных ударов, которые осуществлялись, в частности, ракетами, запущенными из беларуси.

Проектор, транслирующий видео на билборд, установили в Житомирской области на бывшем пограничном переходе Новая Рудня (Выступовичи).