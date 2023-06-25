Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Наєв зробив заяву щодо нападу ПВК "Вагнер" з Білорусі arrow

Наєв зробив заяву щодо нападу ПВК "Вагнер" з Білорусі

25 червня 2023 21:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Напад ПВК "Вагнер" з Білорусі: Наєв зробив заяву
Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: Military Media Center\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Після військового перевороту, що трапився вчора в Росії, шириться інформація про те, що ПВК "Вагнер" може піти у наступ на Україну з території Білорусі. Однак, у ЗСУ запевняють, що ситуація на півночі залишається стабільною та контрольованою. 

Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв

Читайте також:

Напад ПВК "Вагнер" з Білорусі

За словами Наєва, наразі не має ознак того, що ворог готується до наступу з території Білорусі. Він запевнив, що кордон України знаходиться під надійним захистом. 

"З приводу заяв щодо можливої участі ПВК "Вагнер" у нападі на нашу територію з боку республіки Білорусь. Хочу всіх запевнити, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7. Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках. Слава Україні! Разом переможемо!" — каже Наєв. 

Нагадаємо, у Генштабі Британії висловили стривоженість щодо того, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поїхав до Білорусі після останніх подій у РФ. Там заявили, що Росія може залучити групу Вагнера для нової спроби захоплення Києва.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB