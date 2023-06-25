Напад ПВК "Вагнер" з Білорусі: Наєв зробив заяву

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: Military Media Center\Telegram

Після військового перевороту, що трапився вчора в Росії, шириться інформація про те, що ПВК "Вагнер" може піти у наступ на Україну з території Білорусі. Однак, у ЗСУ запевняють, що ситуація на півночі залишається стабільною та контрольованою.

Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Напад ПВК "Вагнер" з Білорусі

За словами Наєва, наразі не має ознак того, що ворог готується до наступу з території Білорусі. Він запевнив, що кордон України знаходиться під надійним захистом.

"З приводу заяв щодо можливої участі ПВК "Вагнер" у нападі на нашу територію з боку республіки Білорусь. Хочу всіх запевнити, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7. Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках. Слава Україні! Разом переможемо!" — каже Наєв.

Нагадаємо, у Генштабі Британії висловили стривоженість щодо того, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поїхав до Білорусі після останніх подій у РФ. Там заявили, що Росія може залучити групу Вагнера для нової спроби захоплення Києва.