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За тиждень ЗСУ знищили майже 5 тисяч окупантів, — генерал Павлюк

25 червня 2023 18:32
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Козюк Тетяна
редактор
За тиждень ЗСУ знищили майже 5 тисяч окупантів
Українські захисники. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України невпинно борються з російськими загарбниками та звільняють все більше українських території. Відтак, за останній тиждень ЗСУ знищили майже 5 тисяч окупантів та понад 600 одиниць ворожої техніки. 

Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк

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Втрати ворога за тиждень

"За тиждень з 19 червня по 25 червня Силами оборони України знищено близько 4810 осіб особового складу противника", — йдеться у повідомленні. 

З ворожої техніки ЗСУ знищили:

  • 46 танків;
  • 77 бойових машин;
  • 187 артилерійських систем;
  • 14 РСЗВ;
  • 21 установку ППО;
  • 164 одиниці автотехніки;
  • 30 одиниць спецтехніки. 

"Окрім цього нашими захисниками збито 4 гелікоптери, 48 ворожих ракет та 101 БпЛА", — додає Павлюк. 

 

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Втрати ворога за тиждень. Фото: Олександр Павлюк\Telegram

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сили оборони вперше з 2014 року звільнили територію під Красногорівкою.

Додамо, окупанти починають активно рити окопи в Криму на тлі контрнаступу ЗСУ. У мережі з'явились супутникові знімки, де можна побачити багато ліній оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя. Нові окопи вириті росіянами в чотирьох місцях.

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