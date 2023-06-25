За тиждень ЗСУ знищили майже 5 тисяч окупантів, — генерал Павлюк
Сили оборони України невпинно борються з російськими загарбниками та звільняють все більше українських території. Відтак, за останній тиждень ЗСУ знищили майже 5 тисяч окупантів та понад 600 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Втрати ворога за тиждень
"За тиждень з 19 червня по 25 червня Силами оборони України знищено близько 4810 осіб особового складу противника", — йдеться у повідомленні.
З ворожої техніки ЗСУ знищили:
- 46 танків;
- 77 бойових машин;
- 187 артилерійських систем;
- 14 РСЗВ;
- 21 установку ППО;
- 164 одиниці автотехніки;
- 30 одиниць спецтехніки.
"Окрім цього нашими захисниками збито 4 гелікоптери, 48 ворожих ракет та 101 БпЛА", — додає Павлюк.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Сили оборони вперше з 2014 року звільнили територію під Красногорівкою.
Додамо, окупанти починають активно рити окопи в Криму на тлі контрнаступу ЗСУ. У мережі з'явились супутникові знімки, де можна побачити багато ліній оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя. Нові окопи вириті росіянами в чотирьох місцях.