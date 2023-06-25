За тиждень ЗСУ знищили майже 5 тисяч окупантів

Українські захисники. Фото: google

Сили оборони України невпинно борються з російськими загарбниками та звільняють все більше українських території. Відтак, за останній тиждень ЗСУ знищили майже 5 тисяч окупантів та понад 600 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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Втрати ворога за тиждень

"За тиждень з 19 червня по 25 червня Силами оборони України знищено близько 4810 осіб особового складу противника", — йдеться у повідомленні.

З ворожої техніки ЗСУ знищили:

46 танків;

77 бойових машин;

187 артилерійських систем;

14 РСЗВ;

21 установку ППО;

164 одиниці автотехніки;

30 одиниць спецтехніки.

"Окрім цього нашими захисниками збито 4 гелікоптери, 48 ворожих ракет та 101 БпЛА", — додає Павлюк.

Втрати ворога за тиждень. Фото: Олександр Павлюк\Telegram

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сили оборони вперше з 2014 року звільнили територію під Красногорівкою.

Додамо, окупанти починають активно рити окопи в Криму на тлі контрнаступу ЗСУ. У мережі з'явились супутникові знімки, де можна побачити багато ліній оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя. Нові окопи вириті росіянами в чотирьох місцях.