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Наев сделал заявление о нападении ЧВК "Вагнер" из Беларуси

25 июня 2023 21:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Нападение ЧВК "Вагнер" из Беларуси: Наев сделал заявление
Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: Military Media Center\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

После случившегося вчера в России военного переворота распространяется информация о том, что ЧВК "Вагнер" может пойти в наступление на Украину с территории Беларуси. Однако в ВСУ уверяют, что ситуация на севере остается стабильной и контролируемой.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Нападение ЧВК "Вагнер" из Беларуси

По словам Наева, пока нет признаков того, что враг готовится к наступлению с территории Беларуси. Он заверил, что граница Украины находится под надежной защитой.

"По поводу заявлений о возможном участии ЧВК "Вагнер" в нападении на нашу территорию со стороны республики Беларусь. Хочу всех заверить, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Наши войска продолжают наращивать оборонные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки в инженерные войска. Пока не наблюдается ни наращивание техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7 Если же такое произойдет и враг попытается пересечь государственную границу для них это будет ничто иное, как самоубийство. Готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках. Слава Украине! Вместе победим!" — говорит Наев.

Напомним, в Генштабе Британии выразили встревоженность по поводу того, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уехал в Беларусь после последних событий в РФ. Там заявили, что Россия может привлечь группу Вагнера для попытки захвата Киева.

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