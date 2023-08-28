Найгарячіші напрямки фронту та успіхи ЗСУ: звіт Генштабу

Воїни ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб



Триває 551 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав вісім ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні жителі.

"Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — інформує Генштаб.

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Так, у Харківській області противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки. До того окупанти з артилерії та мінометів обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини.

Водночас ворожа авіація атакувала Сумщину в районах Попівки та Славгорода. Також авіаударів зазнала Донецька область. Водночас на різних напрямках довкола регіону окупанти гатили з артилерії. На Лиманському напряпрямку постраждали понад 10 населених пунктів, на Бахмутському — понад 15.

Не залишають у спокої окупанти й південь України.

"На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів", — повідомляє Генштаб.

До того ж від російської артилерії постраждали Херсон, Садове Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Воїни ЗСУ заряджають міномет. Фото: Генштаб

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, 1 — по пункту управління, та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 артилерійський засіб на вогневій позиції противника", — йдеться у повідомленні.

Скриншот повідомлення Генштабу

Скриншот повідомлення Генштабу

Скриншот повідомлення Генштабу 1 / 3

Нагадаємо, ЗСУ блискуче знищили ворожу гармату "Гіацинт-Б".

Також у Генштабі повідомили, скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу.