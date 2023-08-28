Скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу: статистика Генштабу

Український військовий на полі бою. Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж доби українські воїни знищили приблизно 490 російських окупантів. Росіяни продовжують втрачати свою військову техніку, а саме танки, бронемашини та БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів за минулу добу

Протягом минулої доби ЗСУ знищили 490 солдат РФ. Крім того, противник втратив чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи та іншу техніку.

Втрати армії РФ за час повномасштабної війни

особового складу — близько 261 310 (+490) осіб;

танків — 4 400 (+4) од;

бойових броньованих машин — 8 562 (+8) од;

артилерійських систем — 5 425 (+22) од;

РСЗВ — 730 (+2) од;

засоби ППО — 499 (+1) од;

літаків — 315 (+0) од;

гелікоптерів — 316 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4 383 (+5);

крилаті ракети — 1 415 (+4);

кораблі /катери — 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 866 (+12) од;

спеціальна техніка — 809 (+1).

Втрати окупантів на 28 серпня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, ЗСУ продовжують контрнаступ, звільняючи українську землю від окупантів. Так, вони мали просування в районі західного кордону Донеччини та на сході й заході Запорізької області.