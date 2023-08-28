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Самые горячие направления фронта и успехи ВСУ: отчет Генштаба

28 августа 2023 19:32
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Валерия Пержун
редактор
Самые горячие направления фронта и успехи ВСУ: отчет Генштаба
Воины ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор


Продолжаются 551 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В течение суток враг нанес восемь ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В результате российских террористических атак пострадали мирные жители.

"Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — информирует Генштаб.

В течение суток произошло 26 боевых столкновений. Так, в Харьковской области противник нанес авиационный удар в районе Ивановки и Кисловки. К тому же оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины.

В то же время вражеская авиация атаковала Сумщину в районах Поповки и Славгорода. Также авиаудары понесла Донецкая область. В то же время на разных направлениях вокруг региона оккупанты били из артиллерии. На Лиманском направлении пострадали более 10 населенных пунктов, на Бахмутском — более 15.

Не оставляют в покое оккупанты и юг Украины.

"На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов", — сообщает Генштаб.

К тому же, от российской артиллерии пострадали Херсон, Садовое Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Воины ВСУ заряжают миномет. Фото: Генштаб

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, 1 — по пункту управления, и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 1 средство противовоздушной обороны и 1 артиллерийское средство на огневой позиции противника", — говорится в сообщении.

  • Скриншот сообщения Генштаба
  • Скриншот сообщения Генштаба
  • Скриншот сообщения Генштаба
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Напомним, ВСУ блестяще уничтожили вражескую пушку "Гиацинт-Б".

Также в Генштабе сообщили, сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки.

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