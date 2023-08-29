Найгарячіші напрямки фронту та успіхи ЗСУ: звіт Генштабу

Воїни ЗСУ на бронетехніці. Фото: Генштаб

Триває 552 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо про бойові зіткнення з окупантами впродовж доби

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

"Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — повідомили у Генштабі.

Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Противник завдав авіаційних ударів в районах Удів та Зибиного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів

Не залишають у спокої окупанти й південь України.

"На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів", — говориться у звіті.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українська артилерія працює по ворожих позиціях. Фото: Генштаб

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок" противника", — говориться у звіті Генштабу.

Звіт Генштабу ЗСУ. Фото: Скриншот

Звіт Генштабу ЗСУ. Фото: Скриншот

Нагадаємо, ЗСУ продовжують контрнаступ, звільняючи українську землю від окупантів. Так, 22 серпня, офіційно повідомили, що Збройні сили України звільнили Роботине Запорізької області.

Також у Генштабі повідомили, скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу.