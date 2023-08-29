Горячие направления фронта и успехи ВСУ: отчет Генштаба

Воины ВСУ на бронетехнике. Фото: Генштаб

Продолжаются 552 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В течение суток враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В результате российских террористических атак есть погибшие и раненные среди гражданского населения.

"Разрушению подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре", — сообщили в Генштабе.

В течение суток произошло более 30 боевых столкновений. Противник нанес авиационные удары в районах Удов и Зыбиного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов

Не оставляют в покое оккупанты и юг Украины.

"На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Зализнычного и Вербового Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов", — говорится в отчете.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская артиллерия работает по враждебным позициям. Фото: Генштаб

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового 1А "Солнцепок" противника", — говорится в отчете Генштаба.

Отчет Генштаба ВСУ. Фото: Скриншот

Отчет Генштаба ВСУ. Фото: Скриншот

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление, освобождая украинскую землю от оккупантов. Так, 22 августа официально сообщили, что Вооруженные силы Украины освободили Роботино Запорожской области.

Также в Генштабе сообщили, сколько оккупантов ВСУ ликвидировали в сутки.