На підконтрольну Україні територію повернули ще десятеро дітей

Повернення дітей із окупації в Україну. Фото: скриншот із відео Save Ukraine

В Україну вдалося повернути ще десять дітей, які перебували на тимчасово окупованих Росією територіях. За цей рік наразі врятували 202 дитини із Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у вівторок, 17 вересня.

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В Україну повернули дітей з окупованої території

Прокудін заявив, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще десятьох діток, серед них семеро хлопчиків і три дівчинки. Відомо, що найменшій дитині наразі три роки, а найстаршій шістнадцять.

"Вони разом зі своїми батьками та піклувальниками проживали на тимчасово окупованій Херсонщині. На щастя, нині дітлахи вже на вільній землі", — написав голова Херсонської ОВА.

Він додав, що, перетнувши кордон, діти одразу отримали необхідну психологічну та медичну допомогу.

"Над цим поверненням працювала команда благодійної організації Save Ukraine. Щиро вдячний, що все більше наших дітей у безпеці", — зазначив Прокудін.

Нагадаємо, за цей рік на підконтрольну територію нашої країни повернули 202 дитини із Херсонської області.