На подконтрольную Украине территорию вернули еще десять детей

Возвращение детей из оккупации в Украину. Фото: скриншот из видео Save Ukraine

В Украину удалось вернуть еще десять детей, находившихся на временно оккупированных Россией территориях. За этот год спасли 202 ребенка из Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram во вторник, 17 сентября.

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Прокудин заявил, что на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще десять детей, среди них семеро мальчиков и три девочки. Известно, что самому маленькому ребенку сейчас три года, а самому старшему шестнадцать.

"Они вместе со своими родителями и попечителями проживали на временно оккупированной Херсонщине. К счастью, сейчас дети уже на свободной земле", — написал глава Херсонской ОВА.

Он добавил, что после пересечения границы дети сразу получили необходимую психологическую и медицинскую помощь.

"Над этим возвращением работала команда благотворительной организации Save Ukraine. Искренне благодарен, что все больше наших детей в безопасности", — отметил Прокудин.

Напомним, за этот год на подконтрольную территорию нашей страны вернули 202 ребенка из Херсонской области.