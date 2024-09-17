Наслідки російських обстрілів по Херсонщині 16 вересня

Наслідки російських авіаційних ударів по Херсонській області. Фото: Олександр Прокудін

Російські війська потужно обстрілювали Херсонську область впродовж доби 16 вересня. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені, серед яких є дитина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Минулої доби російські загарбники атакували та завдали авіаударів по Антонівці, Бериславі, Зміївці, Олександрівці, Новоолександрівці, Українці, Шевченківці, Садовому, Придніпровському та Херсону.

Окупанти влучили в заклад культури та житлові райони населених пунктів. Прильоти зафіксували у шістьох приватних будинках. Також пошкоджене складське приміщення та приватні автівки.

Внаслідок російської атаки загинуло двоє осіб, з яких є одна дитина Троє отримали травми.

Окрім того, вночі Сили протиповітряної оборони збили над Херсонською областю чотири безпілотники типу Shahed-131/136.