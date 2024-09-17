Наслідки російських обстрілів по Херсонщині 16 вересня

Окупанти завдали авіаудару по Херсонщині — загинула дитина
Російські війська потужно обстрілювали Херсонську область впродовж доби 16 вересня. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені, серед яких є дитина.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Атаки РФ на Херсонську область
Минулої доби російські загарбники атакували та завдали авіаударів по Антонівці, Бериславі, Зміївці, Олександрівці, Новоолександрівці, Українці, Шевченківці, Садовому, Придніпровському та Херсону.
Окупанти влучили в заклад культури та житлові райони населених пунктів. Прильоти зафіксували у шістьох приватних будинках. Також пошкоджене складське приміщення та приватні автівки.
Внаслідок російської атаки загинуло двоє осіб, з яких є одна дитина Троє отримали травми.
Окрім того, вночі Сили протиповітряної оборони збили над Херсонською областю чотири безпілотники типу Shahed-131/136.
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