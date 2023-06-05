Найстрашніші катування: лікар пояснив нічні атаки ворога

Кияни ховаються у підземці під час повітряної тривоги. Фото: Столичний метрополітен

Останнім часом ворог все активніше застосовує практику нічних атак по Україні. Лікарі кажуть, це — найстрашніше катуванння людини.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявив професор нейропсихології Богдан Ткач.

Читайте також:

Він припускає, що росіян консультує якийсь фахівець зі сну або біоритмолог.

За його словами, тільки так можна пояснити, чому ворог обирає нічний час для активних обстрілів. Він обирає такий період, щоб в нас був нижчий рівень працездатності і вищий рівень смертності.

"Коли роблять експерименти на тваринах, ті тварини, які недоспали, в них просто відбуваються нейроерозивні процеси. 5 таких ночей — і незворотні зміни для анатомії мозку", — каже професор.

Нагадаємо, столична поліція проводила обшуки у Київській міській державній адміністрації. Приводом стали зачинені укриття під час російської атаки.

Як відомо, уночі, 1 червня, РФ завдала ракетний удар по столиці. Уламки однієї з ракет впали у Деснянському районі біля місцевої поліклініки. Саме там загинуло щонайменше троє людей, які намагались потрапити до бомбосховища.