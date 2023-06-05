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Самые страшные пытки: врач объяснил ночные атаки врага

5 июня 2023 02:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Самые страшные пытки: врач объяснил ночные атаки врага
Киевляне прячутся в подземке во время воздушной тревоги. Фото: Столичный метрополитен
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В последнее время враг все активнее применяет практику ночных атак по Украине. Врачи говорят, это — самая страшная пытка для человека.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил профессор нейропсихологии Богдан Ткач.

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Он предполагает, что россиян консультирует некий специалист по сну или биоритмолог.

По его словам, только так можно объяснить, почему враг выбирает ночное время для активных обстрелов. Он выбирает такой период, чтобы у нас был более низкий уровень работоспособности и более высокий уровень смертности.

"Когда делают эксперименты на животных, те животные, которые не спали, у них просто происходят нейроэрозивные процессы. 5 таких ночей — и необратимые изменения для анатомии мозга", — говорит профессор.

Напомним, столичная полиция проводила обыски в Киевской городской государственной администрации. Поводом стали закрытые укрытия во время российской атаки.

Как известно, ночью, 1 июня, РФ нанесла ракетный удар по столице. Обломки одной из ракет упали в Деснянском районе возле местной поликлиники. Там погибли по меньшей мере три человека, которые пытались попасть в бомбоубежище.

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