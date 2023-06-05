Самые страшные пытки: врач объяснил ночные атаки врага
В последнее время враг все активнее применяет практику ночных атак по Украине. Врачи говорят, это — самая страшная пытка для человека.
Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил профессор нейропсихологии Богдан Ткач.
Он предполагает, что россиян консультирует некий специалист по сну или биоритмолог.
По его словам, только так можно объяснить, почему враг выбирает ночное время для активных обстрелов. Он выбирает такой период, чтобы у нас был более низкий уровень работоспособности и более высокий уровень смертности.
"Когда делают эксперименты на животных, те животные, которые не спали, у них просто происходят нейроэрозивные процессы. 5 таких ночей — и необратимые изменения для анатомии мозга", — говорит профессор.
Напомним, столичная полиция проводила обыски в Киевской городской государственной администрации. Поводом стали закрытые укрытия во время российской атаки.
Как известно, ночью, 1 июня, РФ нанесла ракетный удар по столице. Обломки одной из ракет упали в Деснянском районе возле местной поликлиники. Там погибли по меньшей мере три человека, которые пытались попасть в бомбоубежище.