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Наліт на логістику і позиції росіян — бійці 3-ї ОШБр показали свою майстерність

9 червня 2024 21:55
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Військові 3-ї ОШБр знищують ворожі позиції у Харківській області
3-тя ОШБр атакувала ангар з російською технікою. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали, як влучають у ворожі цілі у Харківській області. Под приціл потрапили, зокрема, ангар з військовою технікою і бліндаж з російською піхотою. 

Відповідні кадри військові 3-ї ОШБр опубліковали у своєму Telegram.

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Українські захисники кажуть, що завдають ударів по окупантах, аби вони кидали свої позиції. 

"З FPV підірвали ангар з ворожими фронтовими автівками. Ще декілька знайшли у посадках та знищили. Мінус ворожа антена, і наш ударний безпілотник залетів прямо в бліндаж з російською піхотою. Це наліт на логістику і позиції росіян — від бійців Батальйону безпілотних систем бригади!" — відзвітували військові. 

Нагадаємо, у 3-й окремій штурмовій бригаді показали вражаючі світлини бійців та їхніх командирів на вечірніх навчаннях. І вчергове закликали приєднуватись до підрозділу. Раніше військовослужбовці 3-ї ОШБр поділилися кадрами знищення російської техніки у посадках. 

російські війська
Харківська область
безпілотники
3 ОШБр
війна
військова техніка
ЗСУ

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