Военные 3-и ОШБр уничтожают вражеские позиции в Харьковской области

Налет на логистику и позиции россиян — бойцы 3-й ОШБр показали свое мастерство
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как атакуют объекты врага Харьковской области. Под прицел попали, в частности, ангар с военной техникой и блиндаж с российской пехотой.
Соответствующие кадры военные 3-й ОШБр опубликовали в своем Telegram.
Военные уничтожают вражеские цели с помощью FPV-дронов
Украинские защитники говорят, что наносят удары по оккупантам, чтобы они бросали свои позиции.
"Из FPV взорвали ангар с вражескими фронтовыми автомобилями. Еще несколько нашли в посадках и уничтожили. Минус вражеская антенна, и наш ударный беспилотник залетел прямо в блиндаж с российской пехотой. Это налет на логистику и позиции россиян — от бойцов Батальона беспилотных систем бригады!" — отчитались военные.
Напомним, в 3-й отдельной штурмовой бригаде показали впечатляющие фотографии бойцов и их командиров на вечерних учениях. Ранее военнослужащие 3-й ОШБр поделились кадрами уничтожения российской техники в посадках.
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