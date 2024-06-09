Военные 3-и ОШБр уничтожают вражеские позиции в Харьковской области

3-я ОШБр атаковала ангар с российской техникой. Фото: скриншот видео

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как атакуют объекты врага Харьковской области. Под прицел попали, в частности, ангар с военной техникой и блиндаж с российской пехотой.

Соответствующие кадры военные 3-й ОШБр опубликовали в своем Telegram.

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"Из FPV взорвали ангар с вражескими фронтовыми автомобилями. Еще несколько нашли в посадках и уничтожили. Минус вражеская антенна, и наш ударный беспилотник залетел прямо в блиндаж с российской пехотой. Это налет на логистику и позиции россиян — от бойцов Батальона беспилотных систем бригады!" — отчитались военные.

Напомним, в 3-й отдельной штурмовой бригаде показали впечатляющие фотографии бойцов и их командиров на вечерних учениях. Ранее военнослужащие 3-й ОШБр поделились кадрами уничтожения российской техники в посадках.