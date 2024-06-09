Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Налет на логистику и позиции россиян — бойцы 3-й ОШБр показали свое мастерство arrow

Налет на логистику и позиции россиян — бойцы 3-й ОШБр показали свое мастерство

9 июня 2024 21:55
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Военные 3-и ОШБр уничтожают вражеские позиции в Харьковской области
3-я ОШБр атаковала ангар с российской техникой. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как атакуют объекты врага Харьковской области. Под прицел попали, в частности, ангар с военной техникой и блиндаж с российской пехотой.

Соответствующие кадры военные 3-й ОШБр опубликовали в своем Telegram.

Читайте также:

Военные уничтожают вражеские цели с помощью FPV-дронов

Украинские защитники говорят, что наносят удары по оккупантам, чтобы они бросали свои позиции.

"Из FPV взорвали ангар с вражескими фронтовыми автомобилями. Еще несколько нашли в посадках и уничтожили. Минус вражеская антенна, и наш ударный беспилотник залетел прямо в блиндаж с российской пехотой. Это налет на логистику и позиции россиян — от бойцов Батальона беспилотных систем бригады!" — отчитались военные.

Напомним, в 3-й отдельной штурмовой бригаде показали впечатляющие фотографии бойцов и их командиров на вечерних учениях. Ранее военнослужащие 3-й ОШБр поделились кадрами уничтожения российской техники в посадках.

российские войска
Харьковская область
беспилотники
3 ОШБр
война
военная техника
ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку