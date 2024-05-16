Бійці 3-ї ОШБр професійно б'ють по російських окупантах — вражаюче відео

Удар по російських окупантах. Фото: скриншот з відео

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожої техніки. Вони показали, як б'ють по ворогу та не дозволяють йому закріпитися на позиціях.

Відео опублікувала бригада в Telegram у четвер, 16 травня.

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"Бʼємо живу силу прямо у бліндажах і знищуємо точки зльоту ворожих БпЛА. Вражаємо техніку у посадках та російські "буханки" в ангарах, які забезпечували логістику окупантів", — йдеться у повідомленні.

Бійці вдень та вночі б'ють по ворогу FPV-дронами. Таким чином окупанти не можуть закріпитися на передніх позиціях.

Нагадаємо, бійці спецпідрозділу "Кабул 9" Головного управління розвідки Міністерства оборони України за допомогою FPV-дронів ліквідували шість одиниць військової техніки та склад боєприпасів російських окупантів на Запорізькому напрямку. Крім того, вдалося знищити й скупчення солдатів РФ.

Також Сили оборони України цілодобово стоять на захисті країни та знищують російських ворогів на усіх напрямках фронту. Окупанти зазнають чималих втрат у особовому складі й військовій техніці.