"Нам необхідно зняти загрозу": Романенко розповів, чи можуть ЗСУ брати участь у демілітаризації Придністров'я
Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, чи може українська армія брати участь у демілітаризації Придністров'я. Він зазначив, що це "ракова пухлина".
Про це Романенко сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL.
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"Придністров'я — це ракова пухлина. Ми не можемо залишати її на тілі нашої безпеки. Тому раніше чи пізніше це питання буде вирішено. Нам необхідно зняти загрозу з цього боку, але діяти на кілька фронтів — Придністров'я, Білорусь — це неправильний підхід із військового погляду. Ми не робитимемо такої помилки", — наголосив Романенко.
Нагадаємо, Романенко говорив, що Україна повинна закінчити війну цього року, якщо союзники забезпечать нас сучасним ефективним озброєнням. Країні необхідно просунутися у взаємодії з ними.
Також ми писали, Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що російські ЗМІ поширюють фейковий "документ", в якому подано звинувачення щодо невизнаного Придністров'я. Цей "документ" стверджує, що уряд Зеленського готується до вторгнення у Придністров'я.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що росія може спробувати вторгнутись в інші країни. За його словами, президенту рф володимиру путіну потрібно демонструвати "успіх" на полі бою.