"Нам необходимо снять угрозу": Романенко рассказал, могут ли ВСУ участвовать в демилитаризации Приднестровья

Игорь Романенко

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, может ли украинская армия участвовать в демилитаризации Приднестровья. Он отметил, что это "раковая опухоль".

Об этом Романенко сказал в интервью OBOZREVATEL.

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"Приднестровье — это раковая опухоль. Мы не можем оставлять ее на теле нашей безопасности. Поэтому рано или поздно этот вопрос будет решен. Нам необходимо снять угрозу с этой стороны, но действовать на несколько фронтов — Приднестровье, Беларусь — это неправильный подход с военной точки зрения. Мы не будем делать такой ошибки", — подчеркнул Романенко.

Напомним, Романенко говорил, что Украина должна закончить войну в этом году, если союзники обеспечат нас современным эффективным вооружением. Стране нужно продвинуться во содействии с ними.

Также мы писали, что Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что российские СМИ распространяют фейковый "документ", в котором представлены обвинения в отношении непризнанного Приднестровья. Этот "документ" утверждает, что правительство Зеленского готовится к вторжению в Приднестровье.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия может попытаться вторгнуться в другие страны. По его словам, президенту рф владимиру путину нужно демонстрировать "успех" на поле боя.