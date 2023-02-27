"Україна має перемогти": Романенко озвучив прогноз на другий рік війни
Україна повинна закінчити війну цього року, якщо союзники забезпечать нас сучасним ефективним озброєнням. Країні необхідно просунутися у взаємодії з ними.
Прогноз на другий рік війни озвучив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.
-
У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета
-
Буданов розповів про штурмову авіацію для України та можливу передачу зброї для рф Китаєм
-
Анатолій Трубін заявив про бажання покинути "Шахтар"
-
В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня
-
Зірка серіалу "Друзі" прокоментувала фрагмент мемуарів принца Гаррі про наркотики в її будинку
-
"Жорик погиб": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати у Донецькій області
-
Перший батальйон ЗСУ завершив навчання з експлуатації БМП М2 Bradley, — Павлюк
-
Військово-лікарська комісія 2023: скільки часу дають призовникам на проходження
-
Авіакомпанія Wizz Air з 14 березня призупиняє польоти в Молдову у звʼязку з небезпекою
-
Зірка серіалу "Абатство Даунтон" зустрінеться з українськими студентами: де та коли
Деталі
"Проаналізувавши той досвід і стан справ, які ми маємо на сьогодні, я можу озвучити прогноз. Ми маємо закінчити війну цього року, але за дуже важливої умови: якщо наші союзники забезпечать нас сучасним ефективним озброєнням, якщо не буде так, як минулої осені, коли союзники запевняли, що зима — не найкращий час для активних дій на фронті, та не надали нам необхідних озброєнь. Противник використав цей час на підготовку і зараз наступає на сході. Тому нам необхідно просунутися у взаємодії із нашими союзниками. Необхідно, щоб вони перейшли від підходу, що Україна не має програти, до підходу, що Україна має перемогти", — сказав Романенко.
За його словами, якщо буде постачання озброєнь — буде наша спільна перемога, зокрема на користь Європи та Америки.
"Якщо ні, це ляже важким тягарем і на Україну та її народ, і на наших союзників. Вони це усвідомлюють, але мало усвідомлення, нам потрібні конкретні дії — енергійні, масштабні та швидкі", — додав Романенко.
Нагадаємо, західні лідери хочуть переконати Україну розпочати переговори з росією. Вони розглядають такий сценарій, якщо ЗСУ не зможуть звільнити окуповані території.