Нам вирішувати, як вбивати ворога: Залужний про удари по території РФ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловився про те, що українське військове обладнання застосовуватиметься для атак на російську територію. При цьому він зазначив, що тільки Україні вирішувати, як вбивати ворога.

Про це Залужний розповів в інтерв'ю Washington Post.

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За словами Залужного, перед ним постає питання, як скоротити кількість втрат. Щоранку він дізнається, скільки військовослужбовців було вбито чи поранено. Іноді, переглядаючи контакти у своєму смартфоні, він виявляє тих, хто вже пішов із життя.

Залужний зізнається, що він відкладає період жалоби, щоб його увага на цей час була повністю зосереджена на важливому завданні.

Також Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що українські військові часто завдають ударів через кордон із використанням зброї українського виробництва.

"Щоб убезпечити своїх солдатів, навіщо мені просити у когось дозволу на дії на ворожій території? Чомусь я маю думати, що мені нічого не дозволено там робити. Чому? Тому що Путін застосує ядерну зброю? Дітям, які вмирають, все одно", — сказав він.

Нагадаємо, що нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав на фронті угруповання військ "Хортиця" та "Таврія". Він наголосив, що хлопці молодці, все йде за планом.