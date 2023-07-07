"Все по плану": Залужный посетил на передовой группировки войск "Хортица" и "Таврия"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и украинские военные. Фото: скриншот из видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил на фронте группировку войск "Хортица" и "Таврия". Он подчеркнул, что парни молодцы, все идет по плану.

Об этом Валерий Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

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Главнокомандующий ВСУ рассказал, что вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой работали в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия". Залужный поблагодарил каждого, кто защищает Украину от российских оккупантов.

"Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята — молодцы. Победим", — добавил Залужный.

Напомним, украинские военные продолжают продвигаться на нескольких направлениях, в частности на Бахмутском. В Донецкой области российские оккупанты оказались в ловушке.

Также мы писали, что сегодня, 7 июля, продолжаются 499 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта и уничтожают российских захватчиков.

Добавим, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в прошлом месяце. Оно продолжается и обязательно будет успешным.