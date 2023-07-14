Нам решать, как убивать врага: Залужный про удары по территории РФ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался о том, что украинское военное оборудование будет применяться для ведения атак на российскую территорию. При этом он указал, что только Украине решать, как убивать врага.

Об этом Залужный рассказал в интервью Washington Post.

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По словам Залужного, перед ним стоит вопрос, как сократить число потерь. Каждое утро он узнает, сколько военнослужащих было убито или ранено. Иногда, просматривая контакты в своем смартфоне, он обнаруживает тех, кто уже ушел из жизни.

Залужный признается, что он откладывает период траура, чтобы его внимание в данный момент было полностью сосредоточено на важной задаче.

Также Главнокомандующий ВСУ указал, что украинские военные часто наносят удары через границу с использованием оружия украинского производства.

"Чтобы обезопасить своих солдат, зачем мне просить у кого-то разрешения на действия на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне ничего не разрешено там делать. Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие? Детям, которые умирают, все равно", — сказал он.

Напомним, что недавно Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил на фронте группировку войск "Хортица" и "Таврия". Он подчеркнул, что парни молодцы, все идет по плану.