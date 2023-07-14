Нам решать, как убивать врага: Залужный про удары по территории РФ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался о том, что украинское военное оборудование будет применяться для ведения атак на российскую территорию. При этом он указал, что только Украине решать, как убивать врага.
Об этом Залужный рассказал в интервью Washington Post.
Залужный про удары по территории РФ
По словам Залужного, перед ним стоит вопрос, как сократить число потерь. Каждое утро он узнает, сколько военнослужащих было убито или ранено. Иногда, просматривая контакты в своем смартфоне, он обнаруживает тех, кто уже ушел из жизни.
Залужный признается, что он откладывает период траура, чтобы его внимание в данный момент было полностью сосредоточено на важной задаче.
Также Главнокомандующий ВСУ указал, что украинские военные часто наносят удары через границу с использованием оружия украинского производства.
"Чтобы обезопасить своих солдат, зачем мне просить у кого-то разрешения на действия на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне ничего не разрешено там делать. Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие? Детям, которые умирают, все равно", — сказал он.
Напомним, что недавно Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил на фронте группировку войск "Хортица" и "Таврия". Он подчеркнул, что парни молодцы, все идет по плану.