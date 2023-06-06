Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Намагались вплинути на контрнаступ: Гуменюк про підрив дамби arrow

Намагались вплинути на контрнаступ: Гуменюк про підрив дамби

6 червня 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Намагались вплинути на контрнаступ: Гуменюк про підрив дамби
Наталя Гуменюк на брифінгу. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Підрив дамби на Херсонщині був зроблений аби вплинути на рух Сил оборони. Втім росіяни не розрахували силу вибуху на Каховській ГЕС. 

Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу  керівниці пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталі Гуменюк.

Читайте також:

"Вони усвідомлювали, що рух Сил оборони все ж таки відбудеться й в такий спосіб намагалися вплинути на нього. Для того, щоб не відбулось те форсування Дніпра, якого вони побоювались, та висадка на лівий берег", — зазначила Наталя Гуменюк.

Дамба будувалася з урахуванням того, щоб витримати ядерний удар. Наразі пошкоджена тільки частина Каховської ГЕС. Втім, сила вибуху, який пролунав, була неконтрольованою.

"Сама конструкція дамби мала певні зміни через те, що вона була технологічно пошкоджена і до цього. І ті спуски води, які робили росіяни напередодні, також вплинули на міцність конструкції. Тому вибухова хвиля могла бути більш потужною", — додала речниця ОК "Південь".

В мережі почали ширитись фейкові новини про цунамі та затоплення Одеси. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розвіяв міфи щодо цього.

Зазначимо, для підриву греблі Каховської ГЕС російські окупанти могли використати велику кількість вибухових речовин. Мова може йти про закладення в тіло греблі тон спеціальних речовин.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB