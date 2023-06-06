Намагались вплинути на контрнаступ: Гуменюк про підрив дамби

Наталя Гуменюк на брифінгу. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Підрив дамби на Херсонщині був зроблений аби вплинути на рух Сил оборони. Втім росіяни не розрахували силу вибуху на Каховській ГЕС.

Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу керівниці пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталі Гуменюк.

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"Вони усвідомлювали, що рух Сил оборони все ж таки відбудеться й в такий спосіб намагалися вплинути на нього. Для того, щоб не відбулось те форсування Дніпра, якого вони побоювались, та висадка на лівий берег", — зазначила Наталя Гуменюк.

Дамба будувалася з урахуванням того, щоб витримати ядерний удар. Наразі пошкоджена тільки частина Каховської ГЕС. Втім, сила вибуху, який пролунав, була неконтрольованою.

"Сама конструкція дамби мала певні зміни через те, що вона була технологічно пошкоджена і до цього. І ті спуски води, які робили росіяни напередодні, також вплинули на міцність конструкції. Тому вибухова хвиля могла бути більш потужною", — додала речниця ОК "Південь".

В мережі почали ширитись фейкові новини про цунамі та затоплення Одеси. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розвіяв міфи щодо цього.

Зазначимо, для підриву греблі Каховської ГЕС російські окупанти могли використати велику кількість вибухових речовин. Мова може йти про закладення в тіло греблі тон спеціальних речовин.