У Херсоні через загрозу затоплення почали відключати газ і електроенергію
На території Херсона, яка, імовірно, потрапить під затоплення почали відключення комунікацій. Мікрорайон Корабел уже знеструмлений, за кілька годин там відключать газ.
Про це повідомила Facebook-сторінка Херсонської міської ради.
Знеструмлення в Херсоні
Міська влада повідомила, що у частині Херсона, що прилягає до Дніпра, уже відключено електроенергію.
Йдеться про мікрорайон Корабел, який розташований на Карантинному острові, прямо на Дніпрі.
Що відключатимуть далі
Також у міськраді анонсували відключення у цьому мікрорайоні й газопостачання.
Газ на Корабелі з метою безпеки відключать протягом кількох годин.
Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.
У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.
У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.
Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.