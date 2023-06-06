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У Херсоні через загрозу затоплення почали відключати газ і електроенергію

6 червня 2023 08:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Херсоні через загрозу затоплення почали відключати газ і електроенергію
Херсонський мікрорайон Корабел, який, імовірно, буде затоплений хвилею з Каховської ГЕС. Фото: Вікіпедія
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На території Херсона, яка, імовірно, потрапить під затоплення почали відключення комунікацій. Мікрорайон Корабел уже знеструмлений, за кілька годин там відключать газ.

Про це повідомила Facebook-сторінка Херсонської міської ради.

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Міська влада повідомила, що у частині Херсона, що прилягає до Дніпра, уже відключено електроенергію.

Йдеться про мікрорайон Корабел, який розташований на Карантинному острові, прямо на Дніпрі.

Що відключатимуть далі

Також у міськраді анонсували відключення у цьому мікрорайоні й газопостачання.

Газ на Корабелі з метою безпеки відключать протягом кількох годин.

На херсонському мікрорайоні Корабел вимкнули світло, готуються вимкнути газ
На херсонському мікрорайоні Корабел вимкнули світло, готуються вимкнути газ

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.

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