Пытались повлиять на контрнаступление: Гуменюк о подрыве дамбы

Наталья Гуменюк на брифинге. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Подрыв дамбы в Херсонской области был сделан, чтобы повлиять на движение Сил обороны. Впрочем, россияне не рассчитали силу взрыва на Каховской ГЭС.

Об этом Новини.LIVE узнали на брифинге руководительницы пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк.

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"Они осознавали, что движение Сил обороны все же произойдет и таким образом пытались повлиять на него. Для того чтобы не произошло то форсирование Днепра, которого они опасались, и высадка на левый берег", — отметила Наталья Гуменюк.

Дамба строилась с учетом того, чтоб выдержать ядерный удар. В настоящее время повреждена только часть Каховской ГЭС. Впрочем, сила раздавшегося взрыва была неконтролируемой.

"Сама конструкция дамбы имела определенные изменения из-за того, что она была технологически повреждена и до этого. И те спуски воды, которые производили россияне накануне, также повлияли на прочность конструкции. Поэтому взрывная волна могла быть мощнее", — добавила представительница ОК "Юг ".

В сети начали распространяться фейковые новости о цунами и затоплении Одессы. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук развеял мифы на этот счет.

Отметим, что для подрыва плотины Каховской ГЭС российские оккупанты могли использовать большое количество взрывчатых веществ. Речь может идти о заложении в тело плотины тон специальных веществ.