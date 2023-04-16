Напередодні Великодня окупанти 70 разів обстріляли Херсонську область: деталі

Наслідки обстрілу на Херсонщині. Фото: Telegram/ Сергій Прокудін

Російська армія за останні 24 години, 15 квітня, 70 разів обстріляла Херсонську область, при цьому було випущено 419 снарядів. Бойовики використовували важку артилерію, безпілотники та авіацію, внаслідок чого було вбито двох людей, а ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

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Житлові квартали в області також були обстріляні, при цьому російські снаряди потрапили на територію школи та в'язниці в Херсоні. Це завдало серйозних збитків життю та здоров'ю мирних жителів, а також призвело до руйнування інфраструктури.

Таке порушення міжнародного права завдає непоправної шкоди цивільному населенню та посилює напруженість у регіоні. Повідомлення наголошує на необхідності вжиття міжнародних заходів для припинення агресивних дій Росії та захисту життя та прав мирних жителів.

Нагадаємо, що на Херсонщині 18-річний хлопець отримав поранення, граючись гранатометом. Він знайшов зброю і приніс її додому. Пригода сталася у Петропавлівці Новоолександрівської громади.

В результаті інциденту цивільний отримав осколкові поранення кистей і втратив два пальці. Хлопця одразу госпіталізували. Медики надають йому необхідну допомогу.