В преддверии Пасхи оккупанты 70 раз обстреляли Херсонскую область: детали

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: Telegram/ Сергей Прокудин

Российская армия за последние 24 часа, 15 апреля, 70 раз обстреляла Херсонскую область, при этом было выпущено 419 снарядов. Боевики использовали тяжелую артиллерию, беспилотники и авиацию, в результате чего были убиты два человека, а еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин.

Читайте также:

Обстрел Херсонской области

Жилые кварталы в области также были подвергнуты обстрелу, при этом российские снаряды попали на территорию школы и тюрьмы в Херсоне. Это нанесло серьезный ущерб жизни и здоровью мирных жителей, а также привело к разрушению инфраструктуры.

Такое нарушение международного права наносит непоправимый вред гражданскому населению и усиливает напряженность в регионе. Сообщение подчеркивает необходимость принятия международных мер для прекращения агрессивных действий России и защиты жизни и прав мирных жителей.

Напомним, что в Херсонской области 18-летний парень получил ранение, играя гранатометом. Он нашел оружие и принес его домой. Происшествие произошло в Петропавловке Новоалександровской громады.

В результате инцидента гражданский получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца. Парня сразу госпитализировали. Медики оказывают ему необходимую помощь.