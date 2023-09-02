Напередодні загибелі Пригожина з Африки до Росії виманило Міноборони РФ, — Bloomberg

Колишній власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: російські ЗМІ

На очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина за кілька тижнів до загибелі сильно тиснуло тамтешнє Міністерство оборони.

Про це пишут аналітики видання Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до Кремля.

Читайте також:

На Пригожина чинили тиск

Повідомляється, що структурам "Вагнера" заборонили використовувати для перельотів військові літаки Міноборони. Згодом для них закрили авіабазу Хмеймім в Сирії, де бійці ПВК з'явилися в 2015 році, до офіційного введення російських військ.

Також аналітики агенції стверджують, що Російський президент Володимир Путін нині вживає заходів, щоб взяти під контроль розгалужені військові операції в Африці та на Близькому Сході Євгена Пригожина.

Нагадаємо, усунути ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина доручив президент Росії Володимир Путін. Однак він не зважив, що це доказ його слабкості і не поваги до свого ж слова. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що деякі місцеві Telegram-канали розповсюджували припущення про те, що Пригожин міг вижити після авіакатастрофи, що, можливо, було частиною інформаційної кампанії з метою заповнення російської медіасфери хибною інформацією та відволіканням уваги від реальних подій.