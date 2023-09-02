В преддверии гибели Пригожина из Африки в Россию выманило Минобороны РФ, — Bloomberg

Бывший владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: российские СМИ

На главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за несколько недель до гибели сильно давило местное Министерство обороны.

Об этом пишут аналитики издания Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

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Сообщается, что структурам Вагнера запретили использовать для перелетов военные самолеты Минобороны. Впоследствии для них закрыли авиабазу Хмеймим в Сирии, где бойцы появились в 2015 году до официального введения российских войск.

Также аналитики агентства утверждают, что Российский президент Владимир Путин сейчас принимает меры, чтобы взять под контроль разветвленные военные операции в Африке и на Ближнем Востоке Евгения Пригожина.

Напомним, устранить главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поручил президент России Владимир Путин. Однако он не учел, что это доказательство его слабости и не уважения к своему же слову. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что некоторые местные Telegram-каналы распространяли предположение, что Пригожин мог выжить после авиакатастрофы, что, возможно, было частью информационной кампании с целью заполнения российской медиасферы ложной информацией и отвлечением внимания от реальных событий.