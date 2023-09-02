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В преддверии гибели Пригожина из Африки в Россию выманило Минобороны РФ, — Bloomberg

2 сентября 2023 03:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В преддверии гибели Пригожина из Африки в Россию выманило Минобороны РФ, — Bloomberg
Бывший владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за несколько недель до гибели сильно давило местное Министерство обороны.

Об этом пишут аналитики издания Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

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Сообщается, что структурам Вагнера запретили использовать для перелетов военные самолеты Минобороны. Впоследствии для них закрыли авиабазу Хмеймим в Сирии, где бойцы появились в 2015 году до официального введения российских войск.

Также аналитики агентства утверждают, что Российский президент Владимир Путин сейчас принимает меры, чтобы взять под контроль разветвленные военные операции в Африке и на Ближнем Востоке Евгения Пригожина.

Напомним, устранить главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поручил президент России Владимир Путин. Однако он не учел, что это доказательство его слабости и не уважения к своему же слову. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что некоторые местные Telegram-каналы распространяли предположение, что Пригожин мог выжить после авиакатастрофы, что, возможно, было частью информационной кампании с целью заполнения российской медиасферы ложной информацией и отвлечением внимания от реальных событий.

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