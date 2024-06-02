Україна битиме по Білорусі, якщо звідти полетять ракети, — нардеп Веніславський

Нардеп Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

Україна може атакувати територію Білорусі, якщо звідти почнуть обстрілювати українські міста. Такий захист відповідає міжнародному праву в разі агресії країн-сусідів.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань оборони, нардеп Федір Веніславський в коментарі Times of Ukraine.

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За словами урядовця, такі заходи будуть вжиті в тому випадку, якщо Росія спробує відкрити другий фронт на півночі України.

"Якщо звідти будуть завдаватися ракетні удари по нашій території, ми будемо змушені атакувати військову інфраструктуру у Білорусі. Це повністю відповідає чинному міжнародному праву на випадок агресії сусідніх країн", — сказав Веніславський.

Події в Білорусі — остання інформація

Нагадаємо, що Гомельську область Білорусі, яка межує з Київщиною, хочуть перевести на воєнний час внаслідок навчань МНС Білорусі у регіоні.

Раніше білоруські партизани також повідомили, що до Білорусі прилетіли шість військових гелікоптерів Повітряно-космічних сил Росії, які приземлилися на аеродромі "Барановичі".

А також не так давно до країни прилетів літак експрезидента України Віктора Януковича, який востаннє відвідував Мінськ два роки тому.