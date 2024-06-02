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Нардеп Вениславский назвал условия, при которых Украина может бить по Беларуси

2 июня 2024 11:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украина будет бить по Беларуси, если оттуда полетят ракеты, — нардеп Вениславский
Нардеп Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украина может атаковать территорию Беларуси, если оттуда начнут обстреливать украинские города. Такая защита отвечает международному праву в случае агрессии стран-соседей.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам обороны, нардеп Федор Вениславский в комментарии Times of Ukraine.

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По словам чиновника, такие меры будут приняты в том случае, если Россия попытается открыть второй фронт на севере Украины.

"Если оттуда будут наноситься ракетные удары по нашей территории, мы будем вынуждены атаковать военную инфраструктуру в Беларуси. Это полностью соответствует действующему международному праву на случай агрессии соседних стран", — сказал Вениславский.

События в Беларуси — последняя информация

Напомним, что Гомельскую область Беларуси, граничащую с Киевской областью, хотят перевести на военное положение из-за учений МЧС Беларуси в регионе.

Ранее белорусские партизаны также сообщили, что в Беларусь прилетели шесть военных вертолетов Воздушно-космических сил России, приземлившихся на аэродроме "Барановичи".

А также недавно в страну прилетел самолет экс-президента Украины Виктора Януковича, который в последний раз посещал Минск два года назад.

Украина
Верховная Рада
Федор Вениславский
Беларусь
война в Украине
нардепы

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