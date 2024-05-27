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Шість російських вертольотів приземлилися на території Білорусі — що відомо

27 травня 2024 18:36
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Шість російських вертольотів приземлилися на території Білорусі — що відомо
Мі-24 у повітрі. Фото: Вікіпедія
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

До Білорусі на відстані близько 430 км від України  27 травня прилетіли ще шість російських гелікоптерів. Раніше паблік Беларускі Гаюн повідомляв про прибуття двох вертольотів Мі-24 і Мі-8 ПКС РФ. 

Про це повідомляє Беларускі Гаюн у Telegram у понеділок, 27 травня.

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До Білорусі прилетіло ще шість гелікоптерів РФ

До Білорусі прибувають перші російські військові вертольоти з моменту виведення вертолітного  угруповання ЗС РФ з Білорусі в серпні 2023-го.

Раніше Беларускі Гаюн інформував, що 25 травня на аеродром "Барановичі" із російської Сіщі прибули два гелікоптери Мі-24 і Мі-8 Повітряньо-космічних сил РФ. Згодом з'ясувалося, що з РФ до Білорусі було перекинуто більше гелікоптерів.

Шість російських вертольотів приземлилися на території Білорусі — що відомо - фото 1
Допис Беларускі Гаюн. Фото: скриншот, Telegram

Отже, наразі на аеродромі в Барановичах розташовані два розвідувальні літаки Су-24МР ПКС РФ і щонайменше чотири винищувачі Су-30СМ ПКС РФ, один вертоліт Мі-24 та один вертоліт Мі-8 ПКС РФ. Також на аеродромі "Ліда" є літак Іл-22ПП ПКС РФ.

Раніше ми писали, що наразі неможливо точно стверджувати про те, чи піде союзниця країни-агресорки Росії Білорусь з війною проти України, однак є підстави вважати, що цього все-таки таки не станеться. Так стверджує речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Також можливість російського наступу з Білорусі прокоментував  екскомандир Азову Максим Жорін. Він заявив, що на цей час не існує безпосередньої загрози вторгнення в Україну з боку Білорусі.

Білорусь
літак
гелікоптер
винищувач
війна в Україні
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