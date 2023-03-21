Нардепи збільшили видатки на оборону: про які суми йдеться
Сьогодні, 21 березня, Верховна Рада України внесла зміни до держбюджету. Відтепер видатки на оборону збільшено на 537,2 млрд гривень.
Про це у своєму Telegram розповів народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
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Деталі
"За" відповідне рішення проголосували 325 народних депутатів. Цей урядовий законопроєкт №9105 передбачає збільшення видатків для:
- Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) — 372,5 млрд гривень, з них оплата праці (з нарахуваннями) — 364,3 млрд гривень,
- МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) — 98,4 млрд гривень, з них оплата праці (з нарахуваннями) — 95,9 млрд гривень,
- Головного управління розвідки Міноборони — 4,6 млрд гривень (оплата праці),
- Служби безпеки — 9,3 млрд гривень (оплата праці),
- Держспецзв’язку — 31,6 млрд гривень, з них оплата праці — 1,6 млрд гривень, забезпечення спеціальною технікою та обладнанням — 30 млрд гривень.
- Національне антикорупційне бюро — 50,6 млн гривень (оплата праці).
Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що закон передбачає збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд гривень, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховна Рада призначила трьох нових міністрів.