Нардепы увеличили расходы на оборону: о каких суммах идет речь

Сессионный зал парламента

Сегодня, 21 марта, Верховная Рада Украины внесла изменения в госбюджет. Теперь расходы на оборону увеличены на 537,2 млрд гривен.

Об этом в своем Telegram рассказал народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

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"За" соответствующее решение проголосовало 325 народных депутатов. Этот правительственный законопроект №9105 предусматривает увеличение расходов для:

Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) — 372,5 млрд гривен, из них оплата труда (с начислениями) — 364,3 млрд гривен,

МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) — 98,4 млрд гривен, из них оплата труда (с начислениями) — 95,9 млрд гривен,

Главного управления разведки Минобороны — 4,6 млрд гривен (оплата труда),

Службы безопасности — 9,3 млрд гривен (оплата труда),

Госспецсвязи — 31,6 млрд гривен, из них оплата труда — 1,6 млрд гривен, обеспечение специальной техникой и оборудованием — 30 млрд гривен.

Национальное антикоррупционное бюро — 50,6 млн гривен (оплата труда).

Глава бюджетного комитета Роксолана Подласа сообщила, что закон предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд гривен, из которых 96,5% направляются на сектор национальной безопасности и обороны.

Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада назначила троих новых министров.