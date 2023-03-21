Нардепы увеличили расходы на оборону: о каких суммах идет речь
Сегодня, 21 марта, Верховная Рада Украины внесла изменения в госбюджет. Теперь расходы на оборону увеличены на 537,2 млрд гривен.
Об этом в своем Telegram рассказал народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
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Подробности
"За" соответствующее решение проголосовало 325 народных депутатов. Этот правительственный законопроект №9105 предусматривает увеличение расходов для:
- Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) — 372,5 млрд гривен, из них оплата труда (с начислениями) — 364,3 млрд гривен,
- МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) — 98,4 млрд гривен, из них оплата труда (с начислениями) — 95,9 млрд гривен,
- Главного управления разведки Минобороны — 4,6 млрд гривен (оплата труда),
- Службы безопасности — 9,3 млрд гривен (оплата труда),
- Госспецсвязи — 31,6 млрд гривен, из них оплата труда — 1,6 млрд гривен, обеспечение специальной техникой и оборудованием — 30 млрд гривен.
- Национальное антикоррупционное бюро — 50,6 млн гривен (оплата труда).
Глава бюджетного комитета Роксолана Подласа сообщила, что закон предусматривает увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд гривен, из которых 96,5% направляются на сектор национальной безопасности и обороны.
Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада назначила троих новых министров.