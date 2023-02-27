Як українці виборюють перемогу для України кожен на своєму місці — щемливі фото

"Нас неминуче очікує перемога": Зеленський показав фото, як українці виборюють перемогу кожен на своєму фронті
Президент України Володимир Зеленський нагадав, що російські окупанти даремно прийшли на чужі землі. І що українці неодмінно переможуть цю війну, але для цього у нас є все необхідне.
Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.
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"На нашій стороні правда"
"Якщо ми будемо залишатися міцними, нас неминуче очікує перемога. Дуже хочу, щоб цього року. Для цього в нас є все: мотивація, упевненість, друзі, дипломатія", — написав Президент.
Він також додав, що дуже важливо, щоб кожен із нас сфокусувався та працював на своєму місці. І тоді буде перемога. Бо на нашій стороні правда.
Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський показав фото, як ЗСУ виборюють перемогу для України.
Фото: Володимир Зеленський/ Telegram