Як українці виборюють перемогу для України кожен на своєму місці — щемливі фото

Українці роблять все для перемоги над окупантами

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що російські окупанти даремно прийшли на чужі землі. І що українці неодмінно переможуть цю війну, але для цього у нас є все необхідне.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

"На нашій стороні правда"

"Якщо ми будемо залишатися міцними, нас неминуче очікує перемога. Дуже хочу, щоб цього року. Для цього в нас є все: мотивація, упевненість, друзі, дипломатія", — написав Президент.

Він також додав, що дуже важливо, щоб кожен із нас сфокусувався та працював на своєму місці. І тоді буде перемога. Бо на нашій стороні правда.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський показав фото, як ЗСУ виборюють перемогу для України.

Фото: Володимир Зеленський/ Telegram