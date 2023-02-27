Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Нас неминуче очікує перемога": Зеленський показав фото, як українці виборюють перемогу кожен на своєму фронті arrow

"Нас неминуче очікує перемога": Зеленський показав фото, як українці виборюють перемогу кожен на своєму фронті

27 лютого 2023 12:57
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Як українці виборюють перемогу для України кожен на своєму місці — щемливі фото
Українці роблять все для перемоги над окупантами
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що російські окупанти даремно прийшли на чужі землі. І що українці неодмінно переможуть цю війну, але для цього у нас є все необхідне. 

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Читайте також:

"На нашій стороні правда"

"Якщо ми будемо залишатися міцними, нас неминуче очікує перемога. Дуже хочу, щоб цього року. Для цього в нас є все: мотивація, упевненість, друзі, дипломатія", — написав Президент.

Він також додав, що дуже важливо, щоб кожен із нас сфокусувався та працював на своєму місці. І тоді буде перемога. Бо на нашій стороні правда.

війна в Україні

війна в Україні

війна в Україні

війна в Україні

війна в Україні

війна в Україні

війна в Україні

війна в Україні

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський показав фото, як ЗСУ виборюють перемогу для України.

Фото: Володимир Зеленський/ Telegram

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

14:48 Jerry Heil анонсувала дует з представником від Польщі на конкурсі "Євробачення-2022"

Новина з фото

14:34 Швейцарський митець "пофарбував" Успенський собор у Лаврі в українські кольори

14:33 Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень

14:31 У Міненерго обіцяють, що світло українцям більше не відключатимуть, але є умова

14:24 РФ поширює фейкові документи про "план нападу ЗСУ" на Придністров'я: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:20 Дипломування моряків: перше підтвердження компетенції за допомогою тестування CES 6.0

14:15 У Мінагро затвердили критерії для визначення критично важливих с/г підприємств

14:14 У розвідці пояснили, чому росії доводиться змінювати тактику ракетних обстрілів

Новина з фото

14:12 З літерою "Z": матері російського "чмобика" подарували нові двері для вуличного туалету

14:09 "Рік без мами": Ольга Сумська вшанувала пам'ять рідної людини, яка померла на початку війни

Новина з відео

14:48 Jerry Heil анонсувала дует з представником від Польщі на конкурсі "Євробачення-2022"

Новина з відео

12:55 Румунія стягує військову техніку до кордону з Молдовою

Новина з відео

12:54 "Залишилася тільки авіація": Кулеба нагадав, як Україна добивалася надання західної зброї

Новина з відео

12:43 Переможниця "Євробачення-2018" зачитала українською реп разом з alyona alyona

Новина з відео

12:36 ​​​​​​​У Туреччині знову стався землетрус: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:41 Корегували ракетні удари рф: СБУ знешкодила в Одесі агентурну мережу фсб

Новина з відео

11:07 Докфільм Комарова про війну в Україні має рекордні показники в YouTube: які саме

Новина з відео

10:32 ФСБ стверджує, що спіймала у Севастополі "українських шпигунів": деталі

Новина з відео

09:58 ​​​​​​​Великого наступу на Луганщині не буде: Гайдай пояснив тактику окупантів

Новина з відео

08:13 В Бразилії російський дипломат напав на співвітчизницю, яка протестувала проти війни

08:00 Як корупція підживлює війну

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Ексклюзив

18:00 "Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Актуальне по темі

None 27 Лютий 14:47

Jerry Heil анонсувала дует з представником від Польщі на конкурсі "Євробачення-2022"

None 27 Лютий 14:34

Швейцарський митець "пофарбував" Успенський собор у Лаврі в українські кольори

None 27 Лютий 14:34

Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень

None 27 Лютий 14:31

У Міненерго обіцяють, що світло українцям більше не відключатимуть, але є умова

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB