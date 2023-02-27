Как украинцы борются за победу для Украины каждый на своем месте — щемящие фото

Украинцы делают все для победы над оккупантами

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что российские оккупанты зря пришли на чужие земли. И что украинцы обязательно победят эту войну, но для этого у нас есть все необходимое.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

"На нашей стороне правда"

"Если мы будем оставаться крепкими, нас неизбежно ожидает победа. Очень хочу, чтобы в этом году. Для этого у нас есть все: мотивация, уверенность, друзья, дипломатия", — написал президент.

Он также добавил, что очень важно, чтобы каждый из нас сфокусировался и работал на своем месте. И тогда будет победа. Ибо на нашей стороне правда.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский показал фото, как ВСУ борются за победу для Украины.

Фото: Владимир Зеленский/ Telegram