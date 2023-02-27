Как украинцы борются за победу для Украины каждый на своем месте — щемящие фото

"Нас неизбежно ожидает победа": Зеленский показал фото, как украинцы борются за победу каждый на своем фронте
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что российские оккупанты зря пришли на чужие земли. И что украинцы обязательно победят эту войну, но для этого у нас есть все необходимое.
Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.
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"На нашей стороне правда"
"Если мы будем оставаться крепкими, нас неизбежно ожидает победа. Очень хочу, чтобы в этом году. Для этого у нас есть все: мотивация, уверенность, друзья, дипломатия", — написал президент.
Он также добавил, что очень важно, чтобы каждый из нас сфокусировался и работал на своем месте. И тогда будет победа. Ибо на нашей стороне правда.
Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский показал фото, как ВСУ борются за победу для Украины.
Фото: Владимир Зеленский/ Telegram