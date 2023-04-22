"Наш народ сберег свободу": Зеленский показал фото украинских защитников на линии столкновения

Украинский военный на фронте. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Полномасштабная война Российской Федерации против Украины длится уже 423 дня. Президент Украины Владимир Зеленский поделился фото находящихся на линии столкновения украинских защитников.

Ответные фото глава государства опубликовал в своем Telegram.

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По словам Владимира Зеленского, наш народ выстоял в войнах, выстоял в испытаниях, прошел через все и самое главное — сберег свободу.

"Наша возможность жить, наша возможность строить свободное будущее для украинских детей — основывается на крепком фундаменте, заложенном героизмом всех тех, кто не побоялся и кто завовевывал жизнь Украине", — подчеркнул Президент.

Напомним, 21 апреля Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины. Данный закон вступит в силу через три месяца.