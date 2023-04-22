"Наш народ сберег свободу": Зеленский показал фото украинских защитников на линии столкновения
Полномасштабная война Российской Федерации против Украины длится уже 423 дня. Президент Украины Владимир Зеленский поделился фото находящихся на линии столкновения украинских защитников.
Ответные фото глава государства опубликовал в своем Telegram.
Украинские бойцы на линии столкновения
По словам Владимира Зеленского, наш народ выстоял в войнах, выстоял в испытаниях, прошел через все и самое главное — сберег свободу.
"Наша возможность жить, наша возможность строить свободное будущее для украинских детей — основывается на крепком фундаменте, заложенном героизмом всех тех, кто не побоялся и кто завовевывал жизнь Украине", — подчеркнул Президент.
Напомним, 21 апреля Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины. Данный закон вступит в силу через три месяца.