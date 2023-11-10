Наша перевага у дронах — експерт розповів, як Україні потопити ЧФ

Морські дрони ЗСУ. Ілюстративне фото: Defence Express

Перевага України в перемозі над Чорноморським флотом Росії саме в застосуванні дронів. Адже зараз ЗСУ активно використовують надводні дрони-камікадзе.

Про це повідомив військовий аналітик Олександр Шульман.

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"Зараз ми маємо надводні дрони, в майбутньому, впевнений, будуть ще й підводні. Тому зараз ледь не перший приклад в історії, коли країна, яка фактично без флоту, топить флот іншої країни, яка пишається ним, як дурень писанкою", — каже експерт.

Шульман додає: росіяни завдяки використанню таких дронів не можуть правильно використовувати за призначенням військові кораблі.

"Бо за "славними традиціями" Чорноморського флоту можна бачити, що він був затоплений у 1854 році. Тому, надихаючись пам'ятником героям Трафальгарської битви, ставити пам'ятник безглуздо затопленим кораблям — своєрідна логіка", — резюмує експерт.

Нагадаємо, що не так давно в тимчасово окупованому Криму, в селищі Чорноморське, було уражено два швидкісні десантні катери Росії. Також потужні вибухи лунали в Севастополі.