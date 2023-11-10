Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2023 arrow Наша перевага у дронах — експерт розповів, як Україні потопити ЧФ arrow

Наша перевага у дронах — експерт розповів, як Україні потопити ЧФ

10 листопада 2023 22:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Наша перевага у дронах — експерт розповів, як Україні потопити ЧФ
Морські дрони ЗСУ. Ілюстративне фото: Defence Express
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Перевага України в перемозі над Чорноморським флотом Росії саме в застосуванні дронів. Адже зараз ЗСУ активно використовують надводні дрони-камікадзе.

Про це повідомив військовий аналітик Олександр Шульман.

Читайте також:

Як Україні потопити Чорноморський флот

"Зараз ми маємо надводні дрони, в майбутньому, впевнений, будуть ще й підводні. Тому зараз ледь не перший приклад в історії, коли країна, яка фактично без флоту, топить флот іншої країни, яка пишається ним, як дурень писанкою", — каже експерт.

Шульман додає: росіяни завдяки використанню таких дронів не можуть правильно використовувати за призначенням військові кораблі.

"Бо за "славними традиціями" Чорноморського флоту можна бачити, що він був затоплений у 1854 році. Тому, надихаючись пам'ятником героям Трафальгарської битви, ставити пам'ятник безглуздо затопленим кораблям — своєрідна логіка", — резюмує експерт. 

Нагадаємо, що не так давно в тимчасово окупованому Криму, в селищі Чорноморське, було уражено два швидкісні десантні катери Росії. Також потужні вибухи лунали в Севастополі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції - 80x80

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:30 Українцям виплачують компенсацію до 1 тис. грн щомісяця — хто має право

Актуальне по темі