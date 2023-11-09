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У Севастополі пролунали потужні вибухи — росіяни заявляють про роботу ППО

9 листопада 2023 17:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Севастополі пролунали потужні вибухи — росіяни заявляють про роботу ППО
Вибух у Севастополі. Фото: t.me/Crimeanwind
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 9 листопада, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Вибухи в Севастополі

Місцеві у соцмережах пишуть про вибухи, які чули:

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Коментарі місцевих. Фото: t.me/Crimeanwind

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над морем на зовнішньому рейді загарбники знищили повітряну ціль. 

"Відбувається контроль повітряної обстановки. Усі оперативні служби напоготові", — додав він.

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Допис Развожаєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, ЗСУ завдали ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки 4 листопада пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд". 

Також ми писали, що у мережі показали супутникові знімки суднобудівного заводу "Залив" у Керчі після ракетних ударів. На фото видно місце ураження та пошкоджене військове судно.

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