У Севастополі пролунали потужні вибухи — росіяни заявляють про роботу ППО
Сьогодні, 9 листопада, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Вибухи в Севастополі
Місцеві у соцмережах пишуть про вибухи, які чули:
Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над морем на зовнішньому рейді загарбники знищили повітряну ціль.
"Відбувається контроль повітряної обстановки. Усі оперативні служби напоготові", — додав він.
Нагадаємо, ЗСУ завдали ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки 4 листопада пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".
Також ми писали, що у мережі показали супутникові знімки суднобудівного заводу "Залив" у Керчі після ракетних ударів. На фото видно місце ураження та пошкоджене військове судно.
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