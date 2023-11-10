Наше преимущество в дронах — эксперт рассказал, как Украине потопить ЧФ

Морские дроны ВСУ. Иллюстративное фото: Defence Express

Преимущество Украины в победе над Черноморским флотом России именно в применении дронов. Ведь сейчас ВСУ активно используют надводные дроны-камикадзе.

Об этом сообщил военный аналитик Александр Шульман.

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"Сейчас мы имеем надводные дроны, в будущем, уверен, будут еще и подводные. Поэтому сейчас едва ли не первый пример в истории, когда страна, которая фактически без флота, топит флот другой страны, которая гордится им, как дурак писанкой", — говорит эксперт.

Шульман добавляет: россияне благодаря использованию таких дронов не могут правильно использовать по назначению военные корабли.

"Ибо по "славным традициям" Черноморского флота можно видеть, что он был затоплен в 1854 году. Поэтому, вдохновляясь памятником героям Трафальгарской битвы, ставить памятник бессмысленно затопленным кораблям — своеобразная логика", — резюмирует эксперт.

Напомним, что не так давно во временно оккупированном Крыму, в поселке Черноморское, были поражены два скоростных десантных катера России. Также мощные взрывы раздавались в Севастополе.