Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow Наше преимущество в дронах — эксперт рассказал, как Украине потопить ЧФ arrow

Наше преимущество в дронах — эксперт рассказал, как Украине потопить ЧФ

10 ноября 2023 22:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Наше преимущество в дронах — эксперт рассказал, как Украине потопить ЧФ
Морские дроны ВСУ. Иллюстративное фото: Defence Express
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Преимущество Украины в победе над Черноморским флотом России именно в применении дронов. Ведь сейчас ВСУ активно используют надводные дроны-камикадзе.

Об этом сообщил военный аналитик Александр Шульман.

Читайте также:

Как Украине потопить Черноморский флот

"Сейчас мы имеем надводные дроны, в будущем, уверен, будут еще и подводные. Поэтому сейчас едва ли не первый пример в истории, когда страна, которая фактически без флота, топит флот другой страны, которая гордится им, как дурак писанкой", — говорит эксперт.

Шульман добавляет: россияне благодаря использованию таких дронов не могут правильно использовать по назначению военные корабли.

"Ибо по "славным традициям" Черноморского флота можно видеть, что он был затоплен в 1854 году. Поэтому, вдохновляясь памятником героям Трафальгарской битвы, ставить памятник бессмысленно затопленным кораблям своеобразная логика", резюмирует эксперт.

Напомним, что не так давно во временно оккупированном Крыму, в поселке Черноморское, были поражены два скоростных десантных катера России. Также мощные взрывы раздавались в Севастополе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме